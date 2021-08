Comment mélanger un glacis pour peintures normales : quelques conseils du site de "peinture sur soie" www.cours-peinture-porcelaine.com/foulard-soie-a-peindre.html Ce type de glacis est idéal si vous avez conservé des restes de peinture. Pour calculer combien de litres de glacis il vous faut, mesurez la surface de la zone que vous désirez peindre et lisez ensuite les instructions concernant la consommation au m2 sur l’étiquette du glacis.N’hésitez pas à calculer généreusement la quantité si bien que vous en aurez plus que ce dont vous avez besoin à proprement parler – il est en effet bien préférable d’avoir trop de peinture que de s’apercevoir après avoir peint la moitié de la surface que la quantité ne suffit pas!Pour obtenir la teinte souhaitée, mélangez la peinture de dispersion acrylique que vous avez conservée avec le mélange de glacis en ajoutant respectivement une cuillérée à soupe à la fois et en mélangeant bien jusqu’à ce que vous soyez d’avis que vous avez obtenu la bonne teinte. Il n’existe pas de règle définitive quant à la quantité de glacis qu’il vous faut mélanger à la dispersion, mais l’expérience pratique a montré qu’un tiers de peinture de dispersion et deux tiers de glacis fournissaient de bons résultats.Faites d’abord un essai dans un petit coin de la surface que vous désirez peindre pour voir si la teinte vous dit. Essuyez ensuite le glacis à l’aide d’une éponge.La consistance du mélange est affaire de goût. Beaucoup de gens trouvent une consistance légèrement crémeuse (comme une crème allégée) exactement comme il faut. Pour diluer votre glacis ajoutez-y respectivement une cuillérée à soupe d’eau à la fois jusqu’à ce que la consistance soit correcte.Votre glacis est maintenant prêt à l’emploi et vous pouvez alors vous concentrer sur l’effet de couleur que vous désirez obtenir.NB: Les glacis ont besoin d’au moins 24 heures pour sécher correctement. Ne touchez pas trop tôt les surfaces peintes. Vous ruineriez non seulement vos vêtements, mais également la peinture – avant d’appliquer le glacis, assurez-vous que la surface est bien dépoussiérée; sinon la poussière collerait sur la peinture encore fraîche et nuirait au résultat de peinturage.